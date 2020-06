Besitzer sah gestohlenes Auto über Hauptplatz fahren

Schreck für eine Familie in Heidenreichstein, Bezirk Gmünd: Dienstagfrüh bemerkten Eltern und Kinder, dass Einbrecher in ihr Wohnhaus eingedrungen waren, während sie schliefen. Eines ihrer Autos war gestohlen. Während der Vater mit dem zweiten die Kinder zur Schule brachte, kreuzte sein eigenes, gestohlenes Auto seinen Weg. Er schlug Alarm. Wenige Stunden später hatte die Polizei die Täter gefasst und die Beute sicher gestellt.

Dass der üblicherweise an der Innenseite der Haustür angesteckte Hausschlüssel fehlte, führte dazu, dass sich die Familienmitglieder auf die Suche nach diesem machten. Da entdeckten die Kinder, dass ein Auto aus der Garage fehlte. „So ein Schock, überhaupt wenn man mit drei Kindern im Haus geschlafen hat“, sagt die Mutter.

Sofort verständigte der Vater die Polizei. Danach brachte er die Kinder mit dem Wagen seiner Frau zur Schule. Da sah er sein eigenes Auto mit drei jungen Männern als Insassen über den Hauptplatz von Heidenreichstein rollen und informierte die Beamten. Denen fiel ein roter VW auf, der nahe der Volksschule geparkt war.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, waren drei Tschechen im Alter von 19 bis 21 Jahre mit einem roten VW-Golf angereist. Weil der einen Platten hatte, wollten die Insassen ihn im Hof der Volksschule abstellen. Dort verscheuchte sie der Schulwart, konnte der Polizei aber wertvolle Hinweise geben. „Die haben das super gemacht“, lobt er die Beamten.

Die Beamten beobachteten das Fahrzeug und konnten die vier Tschechen fassen, als sie den Wagen abholen wollten. Die zeigten sich im Verhör geständig. Die Polizei konnte das gestohlene Auto und weiters Diebesgut in Tschechien sicher stellen. Die Verdächtigen – einer hat Vorstrafen – sind in U-Haft.

„Das ist eine Erleichterung, dass die gefasst sind. Die Polizei hat super gearbeitet“, betont die vom Einbruch betroffene Frau.