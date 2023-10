Bernhard Schubert: Auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen

Dabei will Schubert auch stets eine Botschaft vermitteln. Nach seinem Abschuss in Zoologie an der Uni Wien arbeitet er gerade an seiner Masterarbeit im Bereich Wildtierökologie und Wildtiermanagement. „Weil es darum geht, sich in der Natur auch ethisch korrekt und achtsam zu verhalten. Da kann man manchmal nur den Kopf über das Verhalten anderer Fotografen schütteln, die Gesten und Signale der Tiere nicht so interpretieren können wie ein Biologe“, sagt er.