Niederösterreich in Berlin: Proteste, Pläne und Perspektiven

Selbst im 20. Stockwerk der Technischen Universität (TU) in Berlin sind die hupenden Traktoren, die durch die deutsche Bundeshauptstadt rollen, nicht zu überhören.

In einem schmucklosen Seminarraum haben Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Henry Marx, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin, Platz genommen. In diesem Gespräch geht es allerdings nicht um die Bauern, die seit Wochen ihren Zorn gegen die Regierung richten, Pernkopf will sich hier zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) informieren und als eine Art Türöffner für die FH St. Pölten fungieren, die von Geschäftsführer Johann Haag vertreten wird.

Entscheidungshilfe

Fest steht, dass Berlin in Sachen KI mit Riesenschritten Richtung Zukunft unterwegs ist. Im Gebäude der Technischen Universität ist auch das BIFOLD-Institut (Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data, Anm.) angesiedelt, wo sich bis zu 150 Mitarbeiter mit dem Thema der Künstlichen Intelligenz auseinandersetzen. Hier wird an Programmen getüftelt, die Ärzten oder auch Landwirten künftige schwierige Entscheidungen abnehmen sollen.

„Mir ist wichtig, dass in Zusammenhang mit KI auf den Sicherheitsaspekt nicht vergessen wird. Künstliche Intelligenz darf den Menschen nicht beherrschen“, warnt Pernkopf.