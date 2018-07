Berittene Polizei: 29-Jährige stürzte und musste ins Spital

Der Probegalopp für die berittene Polizei in Wien ist um einen Zwischenfall reicher. Noch dazu um einen für eine 29-jährige Polizistin recht schmerzhaften. Dazu soll es bei einem Fototermin am Donnerstagnachmittag am Gelände der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt gekommen sein. Die Polizistin aus Wien kam laut Augenzeugen mit ihrem Pferd zu Sturz und erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.