Bergfex stürzte in den Tod

Friedrich Sch. (54) wurde vor Jahren schon einmal am Schneeberg vermisst. Damals ging die Suchaktion nach ihm aber glücklich zu Ende.

Ein zweites Happy-End sollte dem erfahrenen Bergsteiger aus der Hohen Wand-Gemeinde Stollhof allerdings nicht vergönnt sein. Sch. war am Dienstag von einer Bergtour auf den höchsten Gipfel Niederösterreichs nicht nach Hause zurück gekehrt. Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde sein Leichnam am Mittwoch im Gamsgartlgrat am Schneeberg gefunden. Der 54-Jährige war in dem steilen Klettersteig abgestürzt. „Aufgrund der massiven Verletzungen war er sicher auf der Stelle tot“, erklärt der Leiter der Alpinpolizei, Michael Schneider.

Das Bergsteigen war die große Leidenschaft des verheirateten Familienvaters. Genauso zurückgezogen wie er mit seiner Familie in Stollhof lebte, brach er auch meistens zu seinen Touren alleine auf. Dienstagfrüh fuhr der Mann mit seinem Wagen nach Schneebergdörfl um von dort aus den Hochschneeberg zu erklimmen. Dort kam er jedoch nie an.