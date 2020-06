Bergbahnen auf Ötscher und Hochkar starten

Die nahezu ununterbrochene Arbeit der Pistenteams seit dem vergangenen Wochenende hat sich gelohnt. Die beiden Skigebiete Ötscher und Hochkar werden morgen einen Teil ihrer Lifte starten. Auch das Dauerfeuer der Schneekanonen konnte aber den eingeschränkten Liftbetrieb nicht verhindern.

"Aktuell haben wir 20 Zentimeter Neuschnee, es herrscht wunderschöne Winterstimmung", berichtete gestern Rainer Rohregger, Chef der Hochkar Bergbahnen. In Betrieb gehen die Hochkarbahn, der Almlift und das Kid-Land am Zaglerboden. Aufgrund des eingeschränkten Betriebs gibt es zum Saisonstart ermäßigte Tarife. Am Nachmittag steigt in der JoSchibar die Opening-Party.

Fix los geht’s auch in Lackenhof am Ötscher, kündigte Lift-Chef Andreas Buder an. Mit 20 Zentimeter am Berg und 15 im Tal muss die Naturschneepracht mit Kunstschnee aufgefettet werden. Der Eibenkogellift wird hier in Betrieb genommen. Auch die Ski Kids-Aktion des Landes NÖ kann morgen programmgemäß über die Bühne gehen.