Bergbahn ins Tal verbannt

Ein halbes Jahr bevor das " Ötscher.Reich" im Rahmen der NÖ Landesausstellung 2015 breit ins Rampenlicht kommt, schockt eine Aktion der NÖ Veranstaltungsbehörde Touristiker und Aktivisten in der Region. Seit Sonntag werden nämlich dem Touristenmagnet "Ötscherland-Express" die Fahrten über die attraktive Bergstrecke zwischen Kienberg/ Gaming und Lunz am See untersagt.

Zum Schutz der Fahrgäste verlangt die im Büro der Landrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger, Team NÖ, ansässige Behörde ein Konvolut neuer Gutachten zur Streckensicherheit. Für die ehrenamtlichen Freaks der NÖ Lokalbahnen Betriebs GmbH. bedeutet die nun fehlende Betriebsgenehmigung einen schweren emotionalen und wirtschaftlichen Schlag. "Wir waren heuer am besten Weg 10.000 Passagiere zu erreichen. Jetzt drohen Schulden. Die Behörde war auch nicht zu einem kurzen Provisorium über den 31. August hinaus bereit", klagt Werner Schiendl, langjähriger Motor der Nostalgiebahn und Präsident der privaten Österreichischen Gesellschaft für Lokalbahnen.

In knapp 25 Jahren wurden rund 180.000 Fahrgäste über die romantische 17 Kilometer lange Bergstrecke mit den Stahlwerkbrücken transportiert. Die Sonder- und Wochenendfahrten im September, aber auch die Nikolofahrten im Dezember mussten jetzt gestrichen werden. Das bedeute einen Schaden von mindestens 20.000 Euro, klagt Schiendl. Stattdessen wird ab Sonntag die zehn Kilometer lange Flachstrecke zwischen Lunz und Göstling im Sonderfahrplan befahren.