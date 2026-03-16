Benefiz für Kinder in NÖ: "Löwin der Toleranz" brüllt bei Landesschau

Ein überdimensionaler Kopf der „Löwin der Toleranz“ beim Haupteingang der bald startenden NÖ Landesausstellung im Klinikum Mauer ist ein neues regionales Symbol im Kampf gegen die gesellschaftliche Stigmatisierung psychischer Krankheiten.

Der international renommierte Amstettner Künstler Helmut Swoboda hat die Löwinnen-Silhouette auf Bitte des "Lions Clubs Neuhofen – Wiege Österreichs“ geschaffen. Die Benefizorganisation hat bereits 13 Löwenköpfe in verschiedenen Mostviertler Gemeinden platziert - sie sind Symbole für das Projekt "Die Löwinnen sind los“, bei dem die Lions in Gemeinden spezielle Sozialprojekte unterstützen.

Helmut Swoboda, der bei der kürzlich stattgefundenen Enthüllung seines Kunstwerks nicht teilnehmen konnte, gab per Videobotschaft Einblick in seine Gedanken bei der Erschaffung der Löwin. Die vielen abstrakten Teile, aus denen er den Tierkopf zusammenstellte, sollen die vielen Elemente symbolisieren, die in einer Gesellschaft für Toleranz Respekt, Offenheit und ein friedliches Miteinander notwendig sind. So wie sich die freien Formen zum Löwenkopf zusammenfügen, entwickelt sich auch der Mensch erst durch Gemeinschaft und Miteinander zu einem humanen Wesen.

Das Engagement des Künstlers, aber auch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren aus der Wirtschaft sowie die Verantwortlichen der Landesausstellung und des Klinikums hätten das Projekt ermöglicht, dankte Lions-Präsidentin Brigitte Bartmann. Mit den vorerst gesponserten knapp 33.000 Euro werde man Projekte zu Behandlung psychisch kranker Kinder unterstützen. Dabei wird mit der darauf spezialisierten Organisation "RESET“ kooperiert. Auch Schulprojekte zur Prävention und für frühzeitige ärztliche Behandlung gefährdeter Kinder und Jugendlicher werde man organisieren, kündigten die Lions an.

Viel Zuspruch

Für den bei der Enthüllung anwesenden Spitalslandesrat Anton Kasser (ÖVP) passt die Aktion perfekt zum Hauptthema der am 28. März startenden Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht“, die mehr gesellschaftliche Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen bringen soll.