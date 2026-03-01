Austellung: Die Panzer aus der „Spielwarenfabrik“

„Man staunt über die gigantische Maschinerie und Produktion, die es hier gab. Aber wir zeigen auch die andere Seite der Medaille.“ Die Ausstellung „Codename: Spielwarenfabrik“ behandelt eines der größten und modernsten Panzerwerke, das das Nazi-Regime in St. Valentin im Westen Niederösterreichs aufgezogen hat. Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ) und die Kulturverantwortlichen in ihrer Stadt wollen nicht staunen, sondern mehr Bewusstsein für diese Kriegsindustrie im Dritten Reich schaffen.

Als eines von mehreren Umfeldprojekten der Ende März startenden NÖ Landesausstellung „Wenn die Welt Kopf steht“ über Psyche, Mensch und Gesundheit im Landesklinikum Mauer steht die St. Valentiner Ausstellung besonders im Fokus. Die Schau zeigt, wie die Stahlrösser in Fließbandarbeit für die Schlachtfelder montiert wurden. Sie beschäftigt sich aber auch intensiv mit dem kriminellen Schatten des riesigen Betriebs innerhalb des Rüstungskonzerns „Steyr-Daimler-Puch-AG“. Die Knechtschaft und Ausbeutung von Hunderten Zwangsarbeitern und Häftlingen im St. Valentiner Außenlager des KZs Mauthausen sorgen für Betroffenheit. Und schlussendlich kamen die Bomben und bescherten Tod und Verderben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadtarchiv St. Valentin/Ausstellung Adolf Hitler inspizierte das Nibelungenwerk zweimal. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © moststraße cleanhillstudios Panzer verschiedenster Typen wurden im „Ni–Werk“ produziert Copyright-Hinweis öffnen/schließen © moststraße cleanhillstudios Die Schau befindet sich im St. Valentiner Postnebengebäude. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johann Lischka/Ausstellung Im St. Valentiner Werk wurden Panzer am Fließband montiert. Es war das modernste im Dritten Reich. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © moststraße cleanhillstudios Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johann Lischka/Ausstellung

1.200 Besucher Auch das wird in der Ausstellung, die vor knapp einem halben Jahr eröffnet worden ist, mit beeindruckenden Bildern und Exponaten gezeigt. Mittlerweile haben knapp 1.200 Besucher die Schau im Postnebengebäude gesehen, berichten Stadtchefin Suchan-Mayr und Kulturstadträtin Birgit Seiler. Viele Betrachter hätten gestaunt und sich gewundert, weil sie von einem derart riesigen Rüstungsbetrieb in ihrer Stadt bislang wenig oder nichts gewusst haben. Manche seien auch schon mehrmals da gewesen, berichtet Stadträtin Seiler. „Selbst in der Schule wurde das zu unserer Zeit nicht unterrichtet. Es gibt viele, die wissen gar nichts darüber“, erzählt die Stadtchefin. Dabei seien viele Begriffe aus der damaligen Zeit heute noch in Verwendung. Etwa das Wort „Ni-Werk“ für das damalige „Nibelungenwerk“ oder die Panzerstraße, die heute als Landesstraße nach Ennsdorf führt. Auch über die „Hitler-Häuser“, gemeint sind die Siedlungen in den damals neu aufgebauten Stadtteilen Herzograd und Langenhart, komme man immer wieder ins Gespräch. Was dahinter stecke und dass St. Valentin durch das Panzerwerk zur Industriestadt wurde, sei der Jugend großteils unbekannt, schildern Suchan-Mayr und Seiler.

Industriestandort Dort, wo heute die Betriebe des Magna-Konzerns und das Traktorenwerk CNH-Steyr produzieren, wurden zwischen 1941 und 1945 5.000 Panzer fertiggestellt. Zweimal besuchte Adolf Hitler das Werk persönlich und zeigte sich zufrieden. Waren zu Beginn um die 1.000 Männer und Frauen in getarnten Hallen und auch unterirdischen Werkstätten beschäftigt, sind es vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs 9.000 gewesen. Die akribischen Forschungen und ein Buch des aus der Nachbargemeinde stammenden Historikers Josef Reisinger gelten als Initialzündung für die noch junge Aufarbeitung der Geschichte des Panzerwerks. Es war im Rüstungsdreieck Linz-Steyr-St. Valentin mit anderen Waffen- und Munitionsproduzenten eine maßgebliche Stütze für das lange Durchhalten der Wehrmacht.