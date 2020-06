Bene kündigt 29 Mitarbeiter im Stammsitz

Beim Büromöbelerzeuger Bene kommt es zu weiteren Kapazitätsanpassungen. Die Unternehmensführung bestätigte die Kündigung von 29 Mitarbeitern aus dem Produktionsbereich in Waidhofen/ Ybbs. Acht Mitarbeiter sollen sich freiwillig zu einer Altersteilzeitlösung entschlossen haben.

Die Situation am politisch und wirtschaftlich unberechenbaren russischen Markt und die strukturelle Änderung von einigen Bene-Standorten in Zentral- und Osteuropa in Händlerpartnerschaften führe zu temporären Schwankungen in der Kapazitätsauslastung, berichtet Bene-Pressesprecherin Belinda Ableitinger. Auch der 2014 an Land gezogene Großauftrag ADNOC (Abu Dabi National Oil Company) ist inzwischen abgearbeitet worden.

Seit 2013 die massiven Eigenkaptialprobelme aufbrachen wurden in der Bene-Gruppe 290 Jobs auf nun etwa 1000 Beschäftigte abgebaut. In Waidhofen waren 2013 schon 100 Mitarbeiter gekündigt worden.