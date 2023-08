Belohnung für Hinweise nach Tod von Biber in NÖ erhöht

Im Fall eines durch Pfeilbeschuss getöteten Bibers in Kierling in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist die Belohnung für Hinweise zur Ausforschung des Täters noch einmal erhöht worden. Nach zuletzt 4.500 Euro sind nun insgesamt 4.800 Euro ausgelobt, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Donnerstag einen Bericht des ORF NÖ. Hinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, nimmt das Landeskriminalamt (Tel. 059133 30 3333) entgegen.

➤ Biber in Klosterneuburg durch Armbrust getötet