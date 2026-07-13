Spusu mischt am Radmarkt mit: Bekannter Mobilfunker baut E-Bikes selbst

Er hat nach einem E-Bike mit großem Akku gesucht, auf „das ich mich einfach draufsetzen und fahren kann“, schildert Spusu-Chef Franz Pichler. Doch die E-Bikes mit großer Reichweite seien alle kompliziert zu bedienen gewesen. Was der Mobilfunker suchte, gab es schlicht nicht. „Darum machen wir's jetzt selbst“, sagt er. Seit Februar 2022 werden die Spusu-E-Bikes in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) hergestellt. Mittlerweile gibt es sechs verschiedene Modelle. Zusammengebaut werden die Räder direkt am Wolkersdorfer Standort und „auf Herz und Nieren geprüft“, sagt Patrick Vollmann, Geschäftsführer der Spusu-Bikes. Er hat sich als Fahrradtechniker beworben und „brachte ein bombiges Know-how“ mit, schildert Pichler. Alles, was möglich ist, bleibt im Haus, lackiert werden die Räder im Nachbarort.

Persönliche Zustellung Durch das Zusammenbauen vor Ort kann besser auf Wünsche der Kunden eingegangen werden. „Wir stellen die Räder auch persönlich zu“, erklärt Vollmann. Der Fahrradtechniker stellt das Rad dann auf den Kunden ein. „Wir sind sehr stolz, zu wissen, was bei uns an Qualität rausgeht“, sagt Pichler. Zusammengebaut werden die E-Bikes nur in Wolkersdorf, verkauft und serviciert werden sie an Standorten in Baden und Vöcklabruck. Fünf Mitarbeiter sind für Radservice und den Zusammenbau der E-Bikes zuständig. Im großen Lager gibt es eine Waschanlage für die Fahrradteile und eine Einbremsmaschine. „Dann muss es der Kunde nicht mehr machen“, erklärt Vollmann. Denn bei neuen Rädern müssen sich Bremsbeläge und Bremsscheibe erst einspielen – das passiert durch gezielte Vollbremsungen. Vor der Tür gibt es ein Testgelände für E-Mountainbikes. Dort finden einmal die Woche Trainings für Kinder statt. Und: „Da hat mir Patrick gezeigt, wie man damit steil bergab fährt, wo es mit einem normalen Rad nicht möglich ist“, erzählt Pichler. Jetzt fährt er gern E-Mountainbike und nimmt im September sogar an der E-Bike-WM in Ischgl in der Kategorie „Jedermann“ teil.