St. Pöltner Beislfest geht in die 22. Runde

Seit mittlerweile 22 Jahren ist das Beislfest in der St. Pöltner Innenstadt ein jährlicher Fixpunkt für Party- sowie Kulinarikliebhaberinnen und -liebhaber. Auch dieses Jahr laden zahlreiche Wirtinnen und Wirte in ihre Lokale.

Bei einem abwechslungsreichen Programm können Gäste sowohl heute als auch am Samstag (4. und 5. Oktober) ganztägig insgesamt 20 Lokale besuchen und dort das Ambiente des Festes genießen.

Neben verschiedensten Getränkevariationen bieten die Gastronominnen und Gastronomen auch Speisen an. Ganz besonders ist hier die Aktion eines Special-Beislfest-Burgers mit einem Getränk im Flieger-Bräu. Auch mit Käsekrainer, Pizzen, Tapas oder anderen Speisen wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Getränkeaktionen mit Prosecco, Shots sowie eine Weinverkostung umrunden das Angebot des Beislfestes. Zusätzlich werden Gäste mit Karaoke-Nights, Ballermanhits, Techno-Musik und Oldies bei den Lokalen zum Tanzen angeregt. „Der Fokus liegt natürlich auch auf den DJs und den Bands, die bei Schönwetter draußen ihre Auftritte haben werden“, sagt der Veranstalter Martin Paul und freut sich auf ein spannendes Wochenende. Bei Schlechtwetter weiche man ansonsten in die Lokale aus.

Kooperation

Da das Beislfest jährlich auf das erste Oktoberwochenende fällt, hat sich das Veranstaltungsteam auch dieses Jahr für eine Kooperation mit der Langen Nacht der Museen entschieden. So soll nicht nur die Beislkultur, sondern auch die Kultur des Stadtmuseums von St. Pölten am Samstagabend gefördert werden. Im Stadtmuseum können interessierte Besucherinnen und Besucher an Führungen sowie Vorträgen teilnehmen oder Ausstellungen im Museum ansehen.

Tolle Preise

Besucherinnen und Besucher haben auch die Möglichkeit, an beiden Tagen bei einem Gewinnspiel mitzumachen. Vier Stempel von besuchten Standorten sind dabei notwendig, um im Lostopf zu landen. Unter den Preisen finden sich ein Fotoboxgutschein, ein Gutschein für einen Biervorrat oder eine Übernachtung für zwei Personen in einem Hotel.

Von Stefanie Grasberger