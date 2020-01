Bei Unfall getötet: Verein trauert um jungen Torhüter

Fassungslosigkeit und tiefe Trauer herrscht beim Fussballklub SC Ortmann in Neusiedl bei Pernitz in Niederösterreich. Einer ihrer Spieler, der 23-jährige Manuel Zöchling, kam am Freitag bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Der junge Mann war Freitagabend zwischen Schladming und Radstadt von einem Auto erfasst und getötet geworden. Zufällig anwesende Ärzte und Sanitäter begannen mit der Reanimation, das verständigte Notarztteam setzte diese fort. Der Verletzte wurde in das DKH Schladming überstellt, wo er verstarb.