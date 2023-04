Die die mit Interesse erwartete Einführung eines neuartigen Parkplatzmanagements beim Landesklinikums Scheibbs musste am heutigen Montag um einen Tag verschoben werden. Ab morgen ist es wichtig, neben der FFP2-Maske das eigene Autokennzeichen nicht zu vergessen.

Künftig werden die Nutzer der 200 Stellflächen des Platzes nicht mehr am Schranken zur Gebührenentrichtung aufgefordert. Stattdessen wird ein System aktiviert, bei dem die Autofahrerinnen und Autofahrer vor der Ausfahrt ihr Pkw-Kennzeichen in den Kassenautomaten eintippen müssen, damit die fällige Parkgebühr ausgewiesen wird. Der Start des Systems soll nun am Dienstag erfolgen.