Gefeiert wird am Donnerstag, 17. Juni, tagsüber schon in den Parks von Schulen, am Abend gibt’s ein Gartenfest mit Open-Air-Kino und Kulinarik des Schlosswirts im Hof des Rotschild-Schlosses. In den folgenden Tagen gastieren und durchstreifen Märchenerzähler, Gartenexperten und Naturvermittler die Grünoasen der Stadt. Fixpunkt ist da auch der Bürgergarten mit Naschhecken in der Altstadt. Weitere Informationen unter: www.schloss-rothschild.at/garten-findet-stadt

Stiftsgarten als Marktkulisse

Im Vorjahr wegen der Pandemie gestrichen, gehen an diesem Wochenende die „Gartentage“ im historischen Hofgarten des Stifts Seitenstetten (Bezirk Amstetten) wieder über die Bühne.