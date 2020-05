Bei Almbauern geht Angst vor dem Wolf um

Ein zur Hälfte aufgefressenes Kalb auf der Schwarzalm am Hochkar bei Göstling (Bezirk Scheibbs) beunruhigt die Mitglieder der dortigen Weidegenossenschaft sehr. Die Bergbauern sind überzeugt, dass ein Wolf das am Vortag geborene Kalb gerissen hat.



Über 200 Rinder von 14 Bauern aus der Umgebung verbringen den Sommer auf der Schwarzalm. Seit dem Vorfall in der Vorwoche, habe es bis dato aber keine Attacken mehr auf die Tiere gegeben, berichtet die Frau des Genossenschaftsobmanns.



Die Besorgnis sei dennoch groß. "Wir hatten jahrelang große Probleme mit den Bären, jetzt fürchten wir den Schaden durch den Wolf. Ein anderes Tier kommt für diese Tat nicht infrage", klagt die Bäuerin.