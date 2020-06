Behördenschreck muss in Haft

Franz Stieger – berüchtigter Behördenschreck aus Krems – wurde am Dienstag festgenommen. Dass er 42 Tage im Gefängnis absitzen soll, sieht er als Verschwörung. Die solle verhindern, dass er einen Rekurs gegen die jüngst erfolgte Versteigerung seines Hauses in Weißenkirchen in der Wachau einbringt. "Diesen Zusammenhang kann ich definitiv ausschließen", sagt Hannes Zimmermann vom Magistrat Krems – die Haft habe er wegen unzähliger Verwaltungsübertretungen verhängt.