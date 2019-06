Bedingte Haft nach tödlicher Injektion

Wegen fahrlässiger Tötung standen am Mittwoch ein Arzt und seine damalige Assistentin in Krems vor Gericht. Beide wollten keine Schuld daran haben, dass ein 50-Jähriger im November 2018 durch eine falsche Spritze ums Leben kam. Das Gericht sah das anders und verurteilte den Mediziner zu elf Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe von 72.000 Euro. Er meldete sofort Berufung an. Seine damalige Mitarbeiterin wurde zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt. Sie gab keine, so wie die Staatsanwaltschaft, ekeine Erklärung ab. Beide Urteile sind somit nicht rechtskräftig.