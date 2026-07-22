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Kultur

St. Pölten: Letzte Termine für Beatles-Ballett

Nicht nur für Fans ein Erlebnis: Im SommerTheaterPark in St. Pölten tritt das Europaballett derzeit mit der neuen Inszenierung „BEATLES“ auf.
22.07.2026, 12:08

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Ballett-Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich synchron auf einer Bühne, im Hintergrund sind die Beatles projeziert.

Hey Jude“, „Let It Be“ und „All You Need Is Love“ sind nur drei der weltbekannten Hits, die in „BEATLES“ mit anderen künstlerischen Elementen verschmelzen und vom Esemble des Europaballetts neu interpretiert werden – unter freiem Himmel im SommerTheaterPark in St. Pölten.

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Dabei fließen auch einige moderne Elemente mit ein. In dem Ballettstück verleihen die Tänzerinnen und Tänzer verschiedenen Stimmungen und gesellschaftlichen Strömungen Ausdruck. Es geht dabei um Liebe, Selbstfindung und natürlich: Musik.

Erste Inspiration in Deutschland

Peter Breuer ist Choreograph des Balletts. Seine ersten Berührungspunkte mit der Musik der Beatles reichen bis ins Jahr 1964 zurück: Damals trat er als Solotänzer in der Deutschen Oper am Rhein auf, während seiner Autofahrt nach Düsseldorf lief der Song „I Want To Hold Your Hand“ im Radio. Einige Jahre später veranstaltete Breuer einen eigenen Beatles-Tanzabend. Besonders begeisterten ihn die Geschichten hinter den Liedern.

Positive Bilanz für Ballett unter freiem Himmel in St. Pölten

Die Ballettaufführung „BEATLES“ ist noch am 23., 24. und 25. Juli jeweils ab 20 Uhr im SommerTheaterPark in St. Pölten zu sehen.

Weitere Infos finden Sie hier:
Niederösterreich St. Pölten
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