St. Pölten: Letzte Termine für Beatles-Ballett

„Hey Jude“, „Let It Be“ und „All You Need Is Love“ sind nur drei der weltbekannten Hits, die in „BEATLES“ mit anderen künstlerischen Elementen verschmelzen und vom Esemble des Europaballetts neu interpretiert werden – unter freiem Himmel im SommerTheaterPark in St. Pölten.

Dabei fließen auch einige moderne Elemente mit ein. In dem Ballettstück verleihen die Tänzerinnen und Tänzer verschiedenen Stimmungen und gesellschaftlichen Strömungen Ausdruck. Es geht dabei um Liebe, Selbstfindung und natürlich: Musik.

Erste Inspiration in Deutschland Peter Breuer ist Choreograph des Balletts. Seine ersten Berührungspunkte mit der Musik der Beatles reichen bis ins Jahr 1964 zurück: Damals trat er als Solotänzer in der Deutschen Oper am Rhein auf, während seiner Autofahrt nach Düsseldorf lief der Song „I Want To Hold Your Hand“ im Radio. Einige Jahre später veranstaltete Breuer einen eigenen Beatles-Tanzabend. Besonders begeisterten ihn die Geschichten hinter den Liedern.