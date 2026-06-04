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Austropromis

Theatersommer Niederösterreich wurde auf Schloss Sitzenberg eröffnet

Das Stück "Der Raub der Sabinerinnen" feierte eine umjubelte Premiere.
04.06.2026, 13:44

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Der Raub der Sabinerinnen Pressefotos

Mit der Premiere des Stücks "Der Raub der Sabinerinnen" im Arkadenhof des Schloss Sitzenberg fand der Theatersommer Niederösterreich seinen offiziellen Anfang.

Im Stück geht es um einen angesehenen Gymnasialprofessor, der in seiner Jugend ein Theaterstück verfasst hat. Als dieses Jahrzehnte später zur Aufführung gelangen soll, willigt er unter der Bedingung ein, dass die geschehen kann, aber nur unter einem Pseudonym, da er seine "literarische Jugendsünde" unbedingt vor seiner Frau geheim halten möchte. Dass daraus nichts wird, kann sich wohl jeder selbst denken.

Theatersommer NÖ 2026: Diese Highlights warten

Unter den Premierengästen war das Künstler-Ehepaar Gabriela Benesch und Erich Furrer, Opernsängerin Patricia Nessy und viele mehr.

Theater Niederösterreich
kurier.at, SW  | 

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