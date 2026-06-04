Theatersommer Niederösterreich wurde auf Schloss Sitzenberg eröffnet

Mit der Premiere des Stücks "Der Raub der Sabinerinnen" im Arkadenhof des Schloss Sitzenberg fand der Theatersommer Niederösterreich seinen offiziellen Anfang.

Im Stück geht es um einen angesehenen Gymnasialprofessor, der in seiner Jugend ein Theaterstück verfasst hat. Als dieses Jahrzehnte später zur Aufführung gelangen soll, willigt er unter der Bedingung ein, dass die geschehen kann, aber nur unter einem Pseudonym, da er seine "literarische Jugendsünde" unbedingt vor seiner Frau geheim halten möchte. Dass daraus nichts wird, kann sich wohl jeder selbst denken.