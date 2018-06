Beachvolleyball Baden: „Es blieb nur noch die World Tour“

Baden ist erstmals Austragungsort der World Tour. Wie ist es dazu gekommen?

Dominik Gschiegl: Begonnen hat es 2001 mit der Gründung eines Beachvolleyball-Vereins. Damals hat der Sport erst begonnen sich in Österreich zu etablieren. Wir haben überlegt, was wir tun können und wollten ein jährliches Event organisieren. Das war Markus Hammers Idee. Zu Beginn war es hobbymäßig.

Der Aufstieg erfolgte dann aber schnell.

Schon im darauffolgenden Jahr haben wir im Rahmen der österreichischen Turnierserie C-Cup eine Veranstaltung in der untersten Klasse ausgerichtet. Wir wollten uns dann jedes Jahr eine Klasse hinaufarbeiten. 2005 hatten wir den ersten A-Cup in Baden. Das war ein Traum von uns. Es ist das höchste Turnier in Österreich mit den besten nationalen Spielern.

Und es ging rasant weiter...

2009 hatten wir als Teil der European Tour dann das erste internationale Turnier. 2014 richteten wir das erste Turnier in der höchsten Kategorie der European Tour aus. Vergangenes Jahr haben wir uns gefragt: Wie kann es jetzt noch weitergehen? Und da blieb nur noch die World Tour. Und so findet sie heuer zum ersten Mal statt.