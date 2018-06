Baden: Weltstars duellieren sich um Beachvolleyball-Trophäe

Neben den beiden Stars werden auch weitere Österreicher-Duos in das Turniergeschehen eingreifen. Bei den Damen wird das Starterfeld von Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig angeführt. „Es ist sensationell, dass Baden heuer im World-Tour-Kalender zu finden ist“, freut sich Schützenhofer. Die Steirerin hatte in der Vorsaison mit ihrer Partnerin aus Niederösterreich und zweimaligen Baden-Siegerin, Stefanie Schwaiger, gespielt. Dieses Mal tritt Schützenhofer aber wieder mit ihrer Landsfrau Plesiutschnig an. Ebenfalls dabei sind die Teams Robin Seidl und Christoph Dressler sowie Dorina und Ronja Klinger.

Das Turnier beginnt am Mittwoch, 13. Juni, um 15 Uhr. Das Damenfinale ist dann am Samstag um 18 Uhr, jenes der Herren am Sonntag um 16.30 Uhr.