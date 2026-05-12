Werft-Areal: Nun gilt auch für das Festland eine Bausperre

Die Hafen Korneuburg Immobilien GmbH & Co KG ist wohl nur wirtschaftlichen Feinspitzen ein Begriff. Mit der Signa-Gruppe , die hinter der Gesellschaft steht, kann hingegen jeder etwas anfangen – zumindest in Korneuburg.

Denn die Stadt wollte die Gründe des historischen Werft-Areals gemeinsam mit dem Immobilienunternehmen von René Benko zu einem neuen Stadtteil entwickeln: mit Wohnungen, Geschäften, Büroräumlichkeiten und Freizeitanlagen. 2023 waren diese Pläne jedoch passé; Signa musste Insolvenz anmelden und machte sich auf die Suche nach einem Käufer für jene 45 Prozent der Werft-Gründe, die sie angekauft hatte.

Natur statt Wohnungen

Der Stadt gab das die Möglichkeit, neue Wege einzuschlagen. Vor allem die Bebauung der Werftinsel, auf der Signa inmitten der Donau hochpreisige Wohnungen hatte errichten wollen, sorgte über Jahre hinweg für Kritik. Besorgte Bürger hätten die Insel viel lieber als Naherholungsgebiet gesehen, die SPÖ machte sich nach Bekanntwerden der Signa-Pleite für eine „Donauinsel für NÖ“ stark.

Und tatsächlich gab es im Wahlkampf 2025 auch ein Einlenken der ÖVP-Stadtregierung: Die Werft soll unbebaut bleiben, so das Versprechen. Und die Politik setzte mit einer Bausperre nach, um auch nach einem Verkauf der Signa-Gründe die Oberhand zu behalten.