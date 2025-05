Bauordnung in NÖ soll entrümpelt werden und Bauherrn beim Sparen helfen

Wer ein altes verkommenes Wohnhaus abreißen und an Ort und Stelle neu bauen will, dem bleibt ein beschwerlicher bürokratischer Hürdenlauf nicht erspart. Geht es nach der ÖVP in Niederösterreich, sollen künftig nicht die neuen Bebauungsregeln, sondern die alte Bewilligung für das Gebäude gelten. Vorausgesetzt, Form und Größe des Baus bleiben gleich.

Die VPNÖ will die Bauordnung gravierend novellieren. Sie soll entbürokratisiert, entrümpelt und vereinfacht werden. Das Bauen und Sanieren soll damit leistbarer sein und zusätzlich angekurbelt werden.