Baumspezialist klärt auf: So schneidet man Obstbäume richtig

Die Friseure müssen zwar weiterhin geschlossen haben, die Obstbäume verlangen jedoch trotz Pandemie nach einem kessen Kurzschnitt. Dafür eignen sich besonders die Monate Januar und Februar gut. Die Bäume befinden sich in dieser Zeit noch im Ruhezustand und sind unbelaubt.

Wie man als Hobbygärtner dabei am besten vorgeht, lernt man normalerweise in der Baum- und Rebschule Schreiber in Poysdorf (Bezirk Mistelbach). Hier wird traditionell im Jänner zum Obstbaumschnittkurs geladen. Doch der kann heuer aufgrund der Covid-19-Maßnahmen nicht in gewohnter Form stattfinden.

Daher hat Obstbaum-Spezialist Dominik Schreiber (25) kurzerhand mehrere Videos gedreht und den Unterricht ins Homeoffice vor den Bildschirm verlegt.