Baum in Niederösterreich gefällt: Drei Waldohreulen-Jungtiere gerettet

Die Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee in Niederösterreich hat drei ganz besonders flauschige neue Gäste: Drei Waldohreulen-Babys, erst wenige Tage alt, kamen nach dem Fällen eines Baums im Bezirk Korneuburg unverletzt in die Greifvogelstation, berichtet die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" in einer Aussendung.