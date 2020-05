Baulöwe gewinnt Kasernenpoker

Wir sehen das schon als sehr großen Erfolg an." Stephan Weninger, Geschäftsführer des Militär-Immobilienverkäufers SIVBEG fällt ein 336.000 Quadratmeter großer Stein von Herzen. Nach vier Jahren Leerstand ist die Kopalkaserne in St. Pölten endlich verkauft. Bei einer "Verkaufsrunde" am SIVBEG-Sitz in der Wiener Dampfschiffstraße hatte ausgerechnet ein St. Pöltener das beste Blatt unter den drei Letztbietern. Baumeister Julius Eberhardt überbot den Mindestpreis von 11,5 Millionen Euro um 1,4 Millionen und sicherte sich damit den Kaufvertrag.



Im Paket mit der ehemaligen Panzerkaserne an der Westautobahn hat der 75-jährige Unternehmer auch die "Panzerstraße" zum an die Stadt verkauften Ex-Truppenübungsplatz Völtendorf erworben. Was er mit dem Riesenareal in Toplage vor hat, will er am Donnerstag verraten. "Wir blicken einer positiven Entwicklung entgegen", lässt Stadtchef Matthias Stadler schon einmal ausrichten. Samt Appell ans Land, dass "in Sachen Raumordnung was möglich ist".