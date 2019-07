Baugrund in mehreren Schritten wurde „vergoldet“

Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Wert eines Areals in der Kremser Innenstadt um rund 73 Prozent erhöht. Ein anonymes Schreiben, das dieser Tage an Kremser Mandatare und die Staatsanwaltschaft gegangen ist, macht auf die hohe Preissteigerung aufmerksam.

Es geht um ein Grundstück in der Gaswerkgasse, auf dem die stadteigene Gemeinnützige Donau- Ennstaler Siedlungsgesellschaft GEDESAG demnächst einen Wohnbau mit Eigentumswohnungen errichten will. Das anonyme Schreiben gibt an, dass die EVN im Jahr 2009 das etwa 5.700 Quadratmeter große Grundstück samt ehemaligem Verwaltungsgebäude um 2,6 Millionen Euro an das Land NÖ verkauft habe. Das wiederum gab es 2015 an zwei höchstbietende Unternehmer weiter, die sich den Gesamtpreis von 3,125 Millionen teilten. 2018 hat einer der beiden seine Hälfte um 2,25 Millionen Euro an die GEDESAG verkauft. Der zweite bestätigte dem KURIER, seinen Teil um den gleichen Preis 2019 auch an die GEDESAG abgegeben zu haben. Der Preis erhöhte sich damit von einst 2,6 auf 4,5 Millionen Euro.

Die Kremser FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz will nun, dass die GEDESAG, zukünftig nicht nur vom Rechnungshof, sondern auch vom stadteigenen Kontrollamt geprüft werden kann. „Mir geht es darum, dass die GEDESAG wirtschaftlich, zweckmäßig und sparsam baut“, betont Rosenkranz.