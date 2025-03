Bauernbund-Obmann: „Dagegen werden wir uns wehren“

Wie die Bauern die Kammerwahl gewonnen haben und was sie sich nun erhoffen, sagt Bauernbund-Obmann und Landeshauptfrau-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) im Talk mit KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart.

KURIER: Bei der Wahl für die Landwirtschaftskammer hat der Bauernbund mehr als 80 Prozent der Stimmen eingefahren. Die Freude darüber schien noch größer als sonst.

Pernkopf: Noch nie sind so viele Parteien angetreten. Und es war die fünfte Wahl in einem Jahr. Das war ein enormer Einsatz für unsere Funktionäre. Und die 82 Prozent freuen uns deswegen sehr, weil es im Österreichvergleich das beste Ergebnis ist innerhalb des Landes. Aber auch wenn Sie die Ergebnisse von anderen Interessensvertretungen anschauen, ist das ein Wert, den es sonst nirgendwo gibt.

Unter Beobachtung war das Ergebnis der FPÖ-Bauern. Oft wurde diskutiert, dass die Zuwächse der FPÖ in Niederösterreich bei den Wahlen aus der Bauernschaft kommen. Nun gab es da nur rund fünf Prozent.

Der Bauernbund hat diese blaue Welle gebrochen. Ich glaube, es ist eindeutig, wo die Bauern hingehören, auf wen sie sich verlassen können.

So ein Ergebnis ist mit hohen Erwartungen verbunden. Was sind die Forderungen der Bauern?

Was die Bauern wollen, ist in erster Linie Vereinfachungen, das sind gleiche Standards. Es kann nicht sein, dass die Standards bei uns immer höhergeschraubt werden, und dann kommt das Klumpert von woanders her mit schlechteren Standards. Dagegen wehren wir uns und das sind die Dinge, die wir in den nächsten Jahren sicher konstruktiv lösen können. Wir sind hier gut aufgestellt. Wir haben mit Bundeskanzler Christian Stocker einen verlässlichen Ansprechpartner in der Bundesregierung.