Bauernbund-Chef in Unfall verwickelt: "Hatte Glück im Unglück"

Genesung

Strasser war mit seinem Chaffeur unterwegs, sie krachten mit dem Auto in einen anderen Pkw. "Mich hat es voll in die Gurte gedrückt", erzählt er. Nach der Erstversorgung wurde der Bauernbund-Präsident in ein Krankenhaus gebracht. "Ich habe Prellungen erlitten. Als Fußballer weiß ich, dass die kommenden Tage noch recht schmerzhaft werden könnten."

Strasser will sich ausreichend Zeit für die Genesung nehmen, wie er betont.

Autobahn gesperrt

Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt, ein Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Linz laut Angaben der Polizei für eine Stunde gesperrt werden und konnte nach 22.00 Uhr wieder freigegeben werden.

Nach Angaben des ÖAMTC sollen Schaulustige auch für Kolonnen auf der Gegenfahrbahn gesorgt haben.