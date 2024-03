Bauen und Wohnen: „Es braucht mehr Tempo“

Die Auftragszahlen sind gesunken. Zudem werden laut Wirtschaftskammer NÖ derzeit so wenige Baubewilligungen erteilt, wie dies zuletzt im Jahr 2012 der Fall war: Die Bauwirtschaft sieht sich derzeit mit großen Ungewissheiten konfrontiert. Damit sei in NÖ auch ein wichtiger Wirtschaftsmotor ins Stottern geraten, betont der Präsident der WKNÖ, Wolfgang Ecker . „Es reicht aber nicht zu wissen, wo die Herausforderungen liegen. Es geht viel mehr darum, geeignete Maßnahmen zu finden, um entgegenwirken zu können“, betont er.

Im Landhaus in St. Pölten stand die Baubranche am Donnerstag im Rahmen eines speziellen Gipfels im Vordergrund. „Uns ist es wichtig, dass die Bauwirtschaft wieder in Schwung kommt. Und uns ist es wichtig, dass die Familien ihre Wohnträume auch Realität werden lassen können“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Um dies zu erreichen, komme es jetzt vor allem auf eines an: Das Tempo. Wichtig sei es, das Wohnbaupaket, das seitens des Bundes angekündigt wurde, so rasch wie möglich umzusetzen. Außerdem müsse man die sogenannte KIM–Verordnung noch weiter lockern, um den Menschen bei der Vergabe von Krediten keine Steine in den Weg zu legen, fordert die Landeshauptfrau.