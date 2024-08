Batman krachte in Auslage: Rettungsaktion für Fledermaus geglückt

Eine Fledermaus war gegen die Auslagenscheibe eines Geschäfts in der Innenstadt geknallt und hatte sich offensichtlich verletzt.

Eine ungewöhnliche Tierrettung hat Beamte der Stadtpolizei Neunkirchen am Dienstag beschäftigt.

Die Mitarbeiterin des Geschäftes am Hauptplatz erschien am 20. August gegen 16.30 Uhr mit einem Papiersackerl hilfesuchend bei der Stadtpolizei Neunkirchen. Darin befand sich eine Fledermaus, die gegen die Fensterscheibe des Lokals geflogen und offensichtlich verletzt war, erklärt die Sprecherin der Stadtgemeinde Neunkirchen , Susanne Kohn.

Tiere fressen Schädlinge

Fledermäuse zählen in Österreich zu den am stärksten bedrohten Säugetieren und stehen unter besonderem Schutz. Sie genießen auch einen zweifelhaften Ruf: Sie gelten als gruselige Gesellen, die nächtens umherflattern, sich in Haaren verfangen könnten, möglicherweise gar Blut trinken oder Corona verbreiten.

Zu Unrecht: Tatsächlich sind sie sehr nützliche Tiere, die Schädlinge fressen. Und Blutsauger gibt es hierzulande auch nicht.