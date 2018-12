Banküberfall in Klosterneuburg: Täter flüchtig

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Donnerstagnachmittag eine Bank in Klosterneuburg überfallen. Der Täter hatte die Bank um 13.40 Uhr betreten und vor den Angestellten eine Pistole gezogen. Die Mitarbeiter händigten ihm daraufhin das Geld aus. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Stadtgebiet von Klosterneuburg.

Die Bankmitarbeiter wählten daraufhin den Notruf, die Polizei leitete eine Alarmfahndung ein. Der Verdächtige war nach Angaben der Polizei mit einem dunklen Kapuzensweater bekleidet. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.