Bankraub scheiterte: Patscherter Ex-Polizist muss ins Gefängnis

Nichts wurde aus dem Traum vom großen Geld für einen 51-Jährigen, der im September eine Bank in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten überfallen wollte. Am Mittwoch bekam er dafür am Landesgericht St. Pölten die Quittung präsentiert.

Zeugin alarmierte die Polizei

Der Polizist im Ruhestand hatte sich mit einer Perücke, falschem Schnurrbart und Lesebrille maskiert und hatte in einem Park vor dem Geldinstitut auf eine gute Gelegenheit gewartet, um den Raub zu begehen. Doch einer Zeugin war der 51-Jährige sofort aufgefallen, sie alarmierte die Polizei. Daraufhin flüchtete der Ungar, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. In den Einvernahmen gab er die Überfallspläne sofort zu.