Versuchter Bankomat-Einbruch im Weinviertel

In Schrattenberg im Weinviertler Bezirk Mistelbach ist in der Nacht auf Mittwoch ein Bankomat-Einbruch bei einem Geldinstitut gescheitert. Vorerst unbekannte Täter seien ohne Beute geflüchtet, bestätigte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Online-Bericht der NÖN.

Aufgrund vergangener Bankomat-Sprengungen wurde dem Sprecher zufolge auch der Entschärfungsdienst angefordert. Die Experte sollten untersuchen, ob sich Sprengstoff an Ort und Stelle befindet. Es gehe um die Sicherheit der Ermittler am Tatort, sagte Schwaigerlehner. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Erhebungen in dem Fall übernommen.