Bankomat-Diebe: Verdächtige festgenommen

Unter dem Verdacht, Bankomaten manipuliert und Gelddiebstähle verübt zu haben, sind am vergangenen Donnerstag zwei rumänische Staatsbürger (30 und 32 Jahre) in Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) festgenommen worden. Das Duo wurde nach Angaben der Sicherheitsdirektion ins Polizeianhaltezentrum St. Pölten überstellt. Der ältere der Beschuldigten war teilweise geständig.



Die Manipulationen waren seitens der Bank bereits am vergangenen Montag bemerkt worden, so die Polizei. Mit der Anzeige wurden auch Fotos der Verdächtigen übermittelt. Die Rumänen wurden schließlich am Donnerstag gefasst, nachdem sie an einem Bankomaten in Kirchstetten hantiert hatten, an dem zuvor von einem Kunden ein Behebungsversuch unternommen worden war. Dem Duo werden außerdem Manipulationen an Geräten in Böheimkirchen und Ober-Grafendorf (jeweils Bezirk St. Pölten) sowie in St. Pölten-Spratzern zur Last gelegt.