Bank in St. Pölten überfallen

Es war am Freitag gegen 14.30 Uhr. Ein laut Polizei "älterer Mann" - zirka 60 Jahre, vermutlich Österreicher - stürmte die Raika-Filiale in der St. Pölnter Josefstraße. Die Bankangestellte bedrohte der Mann mit einer Faustfeuerwaffe. "Überfall, Geld her" soll der Verdächtige zu der Angestellten gesagt haben - danach übergab die Frau die Beute. Der Verdächtige stopfte das Geld in einen Plastiksack und flüchtete zu Fuß.