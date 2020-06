Bangen um den Gnadenhof

Bürgermeister Helmut Lintner sieht die Angelegenheit hingegen sehr sachlich: „Die Nachbarin hat das gleiche Recht auf einen Zufahrtsweg zu ihrem Grundstück wie Herr Doktor Plank“, erklärt er. Einen zweiten Abrissbescheid – gegen den ersten legte Plank erfolgreich Berufung ein – habe er nicht ausgestellt, da er der Ansicht war, sich mündlich mit Plank geeinigt zu haben. „Ich habe ihm geholfen, viele seiner Bauten durch Umwidmungen zu legalisieren. Dafür hat er zugesagt die betroffenen Holzhütten wegzuräumen.“

Davon will Plank jedoch nichts wissen, setzt auf Verzögerung und hofft in der Zwischenzeit auf ein Einlenken der Betroffenen. „Ich will die Straße ja nicht ganz verhindern. Aber ein Stück weiter unten, wäre das Gelände flacher und die Tiere samt ihren Bauten nicht betroffen.“