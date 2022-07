Balkon drohte in Reichenau von Wohnblock abzustürzen

Zu einem gefährlichen Zwischenfall ist es in der Nacht auf Dienstag in einer Mehrparteien-Wohnhausanlage in Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) gekommen. Ein Balkon im dritten Stock des Gebäudes hatte sich nach vorne geneigt und drohte in die Tiefe zu stürzen.

Die Feuerwehr wurde von Bewohnern an die Einsatzadresse gerufen. Nachdem sich bei der Erkundung des Schadens der Balkon noch weiter nach unten neigte, wurde seitens der Feuerwehr der Bereich großräumig abgesperrt. Die darunter liegenden Einheiten mussten evakuiert werden, damit niemand die Balkone und den Gefahrenbereich betritt.