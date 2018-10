Bahnverkehr: Große Beeinträchtigungen und Sperren nach Unwetter

Am Montag gegen 19.00 Uhr musste zusätzlich zum Bahnbetrieb auch der Verkehr der Postbusse in Osttirol weitgehend eingestellt werden. Sämtliche Schienenersatzverkehre in Osttirol konnten wegen Straßensperren nicht mehr verkehren. Ab 17.00 Uhr wurde zudem der Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen im Drautal zwischen den Bahnhöfen Spittal/Millstättersee und Lienz ( Osttirol) eingestellt und durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt. Die Busse im Schienenersatzverkehr in Kärnten verkehren sobald die Drautalbundesstraße wieder passierbar ist. Der Bahnverkehr zwischen Lienz und San Candido/ Innichen ( Südtirol) wurde wegen einem Murenabgeng zwischen Thal und Abfaltersbach eingestellt; ein Schienenersatzverkehr war nicht möglich.