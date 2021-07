Rätsel gibt im Bezirk Scheibbs ein sogenannter Kleinbrand auf, zu dem am späten Montagnachmittag die Feuerwehr in Kienberg ausrücken musste. Am weitläufigen Gelände des dortigen historischen Lokalbahnhofs des Ötscherland-Express stand ein Stapel alter hölzerner Bahnschwellen in Brand. Die Ursache für das Feuer in direkter Nähe zur Erlauftalstraße ist jedenfalls bisher unbekannt, auch eine Fahrlässigkeit oder Brandstiftung könnten dahinter stecken.