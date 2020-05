Bahnflitzer beschert ÖBB Konkurrenz

Auf die Bahnkunden an der Westbahn rollt eine kleine Revolution zu. Mit dem Wechsel auf den Winterfahrplan am 11. Dezember werden auch die Züge der neu gegründeten privaten WESTbahn Management GmbH 14-mal pro Tag zwischen Salzburg und Wien im Eiltempo pendeln. Vor allem Bahnfahrer im Umfeld von St. Pölten und Amstetten dürfen sich auf Billigtickets und modernste Komfortzüge freuen. Denn das sind die einzigen Bahnhöfe in NÖ in denen die neuen Privatzüge halten werden.



Im Hintergrund tobt noch ein erster Machtkampf zwischen ÖBB-Management und WESTbahn-Koordinatoren um die Fahrplanabstimmung. Die groben Abfahrtszeiten sind aber nun bekannt.



Um 5.20 Uhr Früh wird der erste WESTbahn-Jet (insgesamt sieben Doppelstocktriebzüge mit sechs Waggons) aus Linz kommend von Amstetten abbrausen. 5.46 Uhr geht's von St. Pölten ab und um 6.36 Uhr wird es in Wien "Bitte alle aussteigen" heißen. Gefahren wird in der Früh und am Abend im Stundentakt, vormittags und am Nachmittag alle zwei Stunden. Der letzte Abendzug in Wien soll um 22 Uhr abfahren. Ziel ist es Wien-Salzburg in rund 2 Stunden 50 Minuten zu schaffen.