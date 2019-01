Bäume umgestürzt: Mariazellerbahn bleibt teils gesperrt

"Gestern konnten bereits die umgestürzten Bäume zwischen Ober-Buchberg und Puchenstuben aus der Fahrleitung entfernt und die Strecke bis Puchenstuben geräumt werden", berichtete NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek. Am Samstag sollte der Abtransport der Bäume auf diesem Abschnitt beginnen. Am Montag soll die Reparatur der Fahrleitung in Angriff genommen werden, die rund zehn Tage dauern soll. Parallel dazu wird die Schneeräumung auf der Strecke und an den Bahnhöfen fortgesetzt.