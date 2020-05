Bäume großflächig gefällt

Die Aufregung war groß, als Donnerstagfrüh gegen neun Uhr die Bagger im Garten der Hansen-Villa in Pressbaum (Bezirk Wien-Umgebung) aufgefahren sind. Bis zu Mittag diskutieren dann Anrainer, Vizebürgermeister und der Chef der Gemeindefirma Pkomm hitzig. Auf deren Anweisung wurden im Garten der Villa, die die Gemeinde um 2,3 Millionen Euro gekauft hat, großflächig Bäume gefällt. Und nicht nur kranke, wie Pkomm-Chef Andreas Szerencsics zugab: „Es wurden alte, kranke Bäume umgeschnitten und auch gesunde“, sagt Szerencsics. Das sei notwendig gewesen, weil dort eine Promenade entstehen soll und dafür das Grundstück neu vermessen werden muss. Ganz abgesehen davon, sei das ein Privatgrundstück. Auch Vizebürgermeister Michael Schandl ( ÖVP) sieht das ähnlich: „Es waren doch die Anrainer, die sich immer mehr Licht in ihren Wohnungen gewünscht haben. Wenn sie das jetzt nicht wollen, müssen sie eben umziehen oder hätten das Grundstück selbst kaufen müssen“, sagt Schandl. Die Anrainer stöhnen. „Das war klar, dass man das jetzt so auslegen würde. Alles was wir wollten, war das Auslichten des Waldes. Nicht die gesamte Rodung“, sagt Marianne Dobcak. Ihre Nachbarin Iris Pintarich sieht das genauso. „Vorher hatten wir nicht einsehbare Grundstücke, jetzt sitzen wir in der Auslage. Man kann bis in unser Wohnzimmer schauen.“ Die Anrainer gehen davon aus, dass sie auch Wertverluste ihrer Grundstücke hinnehmen müssen. Und zwar bis zu 50.000 Euro. „Dazu kommt, dass der Bürgermeister versprochen hat, uns einzubinden. Aber wir wurden nicht einmal informiert.“

Laut Vizebürgermeister Schandl würden die Anrainer „wie versprochen“ in die Planungsphase des Bauprojektes auf dem Grundstück der Villa eingebunden. Soweit sei man aber noch nicht und das Fällen der Bäume habe damit aber nichts zu tun.



Noch kein Mieter

Wie berichtet, soll auf dem Grundstück der Villa ein Wohnhaus für Betreutes Wohnen entstehen.Rund um die Villa soll eine Promenade errichtet werden. Die Villa selbst, oder zumindest das Erdgeschoß, soll einen Gastro-Betrieb vermietet werden. Laut Pkomm-Chef Andreas Szerencsics gebe es nach wie vor Interessenten, ein Mietvertrag sei aber noch nicht unterzeichnet worden. Noch befindet sich das Projekt in den Kinderschuhen, 2014 soll jedenfalls nichts gebaut werden.