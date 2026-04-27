Badner Bahn wird modernisiert: Was auf Fahrgäste zukommt

Am verlängerten Wochenende nach dem 1. Mai fährt die Badner Bahn in Baden wegen Gleisarbeiten nur bis "Baden Viadukt".

In den Osterferien hatten die Wiener Lokalbahnen Arbeiten zur Streckenmodernisierung gestartet. Diese Offensive der Badner Bahn wird nun in einer zweiten Bauphase fortgesetzt. Bis inklusive 3. Mai kommt es daher im Abschnitt "Vösendorf Siebenhirten" bis "Griesfeld" zu Einschränkungen für Fahrgäste.

Nach der Erneuerung von einigen Hundert Metern Gleisinfrastruktur sowie Weichen und Signalen in den Osterferien stehe nun die Erneuerung der Stromversorgung sowie der Oberleitung im Fokus, teilen die Wiener Lokalbahnen mit. Von Wiener Neudorf bis Griesfeld finden zusätzliche Streckenarbeiten statt.

Busse als Ersatz

Die Badner Bahn fährt in diesem Zeitraum von Baden bis Griesfeld bzw. von der Wiener Seite bis Vösendorf Siebenhirten. Im gesperrten Abschnitt sind Ersatzbusse unterwegs. Diese fahren die Haltestellen Vösendorf Siebenhirten, Vösendorf Shopping City Süd, Maria Enzersdorf Südstadt, Wiener Neudorf, Griesfeld sowie die U6-Endstelle Siebenhirten für eine direkte Anbindung an die U-Bahn an.

Der Ersatzbus ist auch im Nachtverkehr an Wochenenden und vor Feiertagen unterwegs. Für Menschen mit Behinderungen gibt es im Bereich der Shopping City Süd werktags einen barrierefreien Shuttle vom Ersatzbus zur SCS.

Kurzführung bis Baden Viadukt

Am verlängerten 1.-Mai-Wochenende wird am Badener Josefsplatz an der Gleisinfrastruktur gearbeitet. In diesem Zeitraum endet die Badner Bahn einen Halt früher bei der Haltestelle Baden Viadukt. Fahrgäste können von dort die reguläre Endstelle Baden Josefsplatz mit den vorhandenen Regionalbuslinien erreichen.