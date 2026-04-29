Oberwaltersdorf auf Wolke 7: Frischer Wind am legendären Badeteich

Wenn am 1. Mai die Badesaison startet, weht am beliebten Badeteich mit Strandbad in Oberwaltersdorf ein frisches Lüftchen. Mit Dibran Kodra und Andreas Budin haben die bekannten „Wolke 7“-Event-Gastronomen die gesamte Anlage übernommen. Ein neues Freizeitkonzept soll in Zusammenarbeit mit Gemeinde Oberwaltersdorf Schritt für Schritt umgesetzt werden. Institution für Sonnenanbeter Seit fast 45 Jahren ist der Badeteich in der Region im Sommer so etwas wie eine Institution. Zuletzt hatte es aber immer wieder Schwierigkeiten im laufenden Betrieb gegeben. „Seitdem das langjährige Personal in den Ruhestand gegangen ist, war es schwierig, geeignete Nachfolger zu finden“, erklärt Bürgermeisterin Natascha Matousek (ÖVP). Trotz ihres Ruhestandes kümmerten sich die ehemaligen Gemeindemitarbeiter noch weiterhin liebevoll um „ihren“ Badeteich.

Mit 1. Mai wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen. Kodra und Budin haben sich bereits als Betreiber des Beachclubs, der Lounge und des Restaurants „Wolke 7“ am Badeteich einen Namen gemacht. Das Duo betreibt auch erfolgreich die Gastronomie in der Seeschlacht Langenzersdorf. Gastronomie ausgebaut Zusammen haben sie sich dazu entschlossen, den Gemeindeteich in Oberwaltersdorf zu pachten. Sie wollen diesen in ein „kleines Urlaubsparadies“ verwandeln. Schon in ihrer ersten Saison soll das Areal mit Palmen, mediterranen Pflanzen und stilvollen Dekor-Elementen aufgewertet werden. „Das Interesse bestand schon seit 2022, als wir mit unserer Wolke 7 in Oberwaltersdorf begonnen haben“, erzählt Andreas Budin, der mit seinem Geschäftspartner die Eventgastronomie schrittweise ausgebaut hat.

Insidertipp für Entspannung „Ich habe die Visionen, die die beiden hatten, von Anfang an unterstützt. Das Schlimmste in einer Gemeinde ist Stillstand. Dibran Kodra und Andreas Budin leisten gute Werbung für den Ort, wir profitieren davon. Denn mittlerweile ist die Wolke 7 zum Insidertipp für Urlaubssuchende geworden“, wie die Ortschefin bestätigt. Um den Anforderungen als neue „Bademeister“ gerecht zu werden, haben die Pächter zusammen mit ihrem Personal beim Wifi alle notwendigen Qualifikationen zum „Badewart für Kleinbadeteiche“ absolviert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Claudia Reisinger Saisonstart am Badeteich Oberwaltersdorf ist am 1. Mai