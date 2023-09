Badener Kriminacht: Ohne Krimi nicht ins Bett

Mit Büchern wie „Mord in der Kurstadt“, „Verbrecherisches Wien – Kriminalistische Stadtspaziergänge“ oder dem Alpenkrimi „Glutnest“ hat die Badener Autorin Gabriele Hasmann schon ihren „Hang zum Verbrechen“ bekundet. Der Bad Vöslauer Norbert Ruhrhofer wiederum schickt in seinen Krimis das Ermittler-Ehepaar Pokorny auf Tätersuche. Was lag da näher, als sich für ein „Mörder-Event“ zusammenzutun?