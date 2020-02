Badener Gymnasium wegen Brands evakuiert

Wegen eines Brandes samt starker Rauchentwicklung ist am Donnerstagvormittag das Gymnasium Biondekgasse in Baden evakuiert worden. Nach Polizeiangaben war zuvor am Burschen-WC eine Klopapier-Rolle angezündet worden.

Neun Schüler mussten zur Abklärung einer etwaigen Beeinträchtigung durch den Rauch von der Rettung behandelt werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Objekt bereits geräumt. Die Feuerwehr führte unter Atemschutz nur noch Nachlöscharbeiten durch, berichtete Stefan Schneider vom Badener Bezirkskommando.

Der Schulbetrieb wurde Donnerstagmittag bereits wieder aufgenommen, teilt die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.