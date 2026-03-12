Baden: Ein Jahr Stadtregierung im Zeichen leerer Kassen

Seit 11. März 2025 wird Baden von einer Koalition aus ÖVP, SPÖ und der Bürgerliste "Wir Badener" regiert. Nach dem ersten Jahr zog Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) nun mit ihren beiden Vizebürgermeistern Markus Riedmayer und Jowi Trenner eine erste Zwischenbilanz. Seitens der Neos, die von 2015 bis 2020 mit der ÖVP eine Koalition gebildet hatten, war in der Vorwoche harte Kritik an der Leistung der Stadtregierung geübt worden. Klubobmann Helmut Hofer-Gruber sprach von fehlender Transparenz und mangelnder Einbindung der Opposition. Verbesserungen im Stadtbudget seien nur durch höhere Einnahmen und den Verzicht auf neue Projekte erzielt worden, nicht jedoch durch strukturelle Verbesserungen.

Dem entgegnet Jeitler-Cincelli, es sei "ein zentrales Anliegen, einen neuen politischen Stil zu etablieren und eine Kultur des konstruktiven Dialogs zu leben. Politik sollte wieder verbinden – nicht trennen." Auch die dringend erforderliche Sanierung des Stadtbudgets habe oberste Priorität. "Maximale Ausgabendisziplin" Der "Mut zur disziplinierten Budgetpolitik" sei belohnt worden, findet die Bürgermeisterin. "Innerhalb von nur acht Monaten konnte das budgetäre Ergebnis im Jahr 2025 von minus 12 Millionen Euro auf minus 2 Millionen Euro verbessert werden. Erreicht wurde dieses deutliche Plus durch maximale Ausgabendisziplin, die Senkung der Personalkosten, eine konsequente Effizienzsteigerung der Stadtgemeinde durch die Nutzung interner Ressourcen sowie durch die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen."

Ein besonderes Augenmerk lege die neue Stadtregierung darauf, "Strukturen im Rathaus zu durchleuchten. Ziel war es, Stärken der Mitarbeiter gezielter einzusetzen und dadurch mehr Effizienz zu erreichen." Und sie nennt als konkretes Beispiel den Ausbau der Bauabteilung zu einer "Servicedrehscheibe mit verstärkter Beratung und rascherer Abwicklung von Anliegen". Für Badens Kulturszene sei gemeinsam mit Künstlern ein neues Konzept erarbeitet worden, erinnert Jeitler-Cincelli. Mit Ulrike Scholda hat man eine neue Leiterin der Kulturabteilung eingesetzt. Ein Immobilien-Monitoring soll das Anlagevermögen der Stadt vollständig dokumentieren, Liegenschaften professionell bewerten und Entwicklungspotenziale identifizieren. Kinderbetreuung Im Bereich der Kinderbetreuung wurden im letzten Jahr Zubauten in den Kindergärten Biondekgasse und Melkergründe eröffnet. "Umgesetzt in Rekordzeit und bei gleichzeitiger Kostensenkung", wie die Bürgermeisterin betont. Zudem sei es gelungen, die Weiterführung des Kindertreffs Schaukelpferd zu sichern Auch die Weiterführung eines Postpartnerbetriebes im Stadtteil Leesdorf - der nun in der Boutique „Dog Fellas“ angesiedelt ist - sei gelungen.